F1 GP Μονακό: Ο Αντονέλι κέρδισε τον Φερστάπεν
NEWSAUTO.GR

F1 GP Μονακό: Ο Αντονέλι κέρδισε τον Φερστάπεν

Στην πιο συγκλονιστική μάχη της μέχρι τώρα σεζόν, ο Κίμι Αντονέλι κατέκτησε την τέταρτη φετινή του pole position, καθώς την ύστατη στιγμή κέρδισε τον Φερστάπεν με διαφορά 43 χιλιοστών. Τρίτος θα εκκινήσει ο Χάμιλτον.

F1 GP Μονακό: Ο Αντονέλι κέρδισε τον Φερστάπεν
Για ακόμα μία χρονιά, επιβεβαιώθηκε πως οι κατατακτήριες δοκιμές στους δρόμους του Μόντε Κάρλο είναι οι πιο συναρπαστικές της σεζόν.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης