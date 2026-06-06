F1 GP Μονακό: Ο Αντονέλι κέρδισε τον Φερστάπεν

Στην πιο συγκλονιστική μάχη της μέχρι τώρα σεζόν, ο Κίμι Αντονέλι κατέκτησε την τέταρτη φετινή του pole position, καθώς την ύστατη στιγμή κέρδισε τον Φερστάπεν με διαφορά 43 χιλιοστών. Τρίτος θα εκκινήσει ο Χάμιλτον.

