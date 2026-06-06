Ιδού οι 10+1 μοτοσικλέτες με ακαταμάχητο ήχο

Ο ήχος του κινητήρα και της εξάτμισης σε μια μοτοσικλέτα παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Είναι ένα αποτύπωμα που εκτός από την ταυτότητα που δίνει στη μοτοσικλέτα, ανεβάζει τη διάθεση του αναβάτη, τον πoρώνει και του θυμίζει τη μαγεία του να οδηγείς μια μοτοσικλέτα.