Η εταιρεία που φτιάχνει τα iPhone βγάζει αυτοκίνητο
Η εταιρεία που φτιάχνει τα iPhone βγάζει αυτοκίνητο
Ο τεχνολογικός κολοσσός από την Ταϊβάν πραγματοποιεί ένα δυναμικό βήμα στην κατηγορία των ηλεκτρικών SUV.
UPD:
To Cavira αποτελεί το δεύτερο ηλεκτρικό όχημα από την Foxconn, της εταιρείας που είναι γνωστή στους λάτρεις της τεχνολογίας, καθώς είναι αυτός που συναρμολογεί το κινητό τηλέφωνο iPhone της Apple.
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