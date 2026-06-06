Η εταιρεία που φτιάχνει τα iPhone βγάζει αυτοκίνητο

To Cavira αποτελεί το δεύτερο ηλεκτρικό όχημα από την Foxconn, της εταιρείας που είναι γνωστή στους λάτρεις της τεχνολογίας, καθώς είναι αυτός που συναρμολογεί το κινητό τηλέφωνο iPhone της Apple.