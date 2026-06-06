Η εταιρεία που φτιάχνει τα iPhone βγάζει αυτοκίνητο
NEWSAUTO.GR

Η εταιρεία που φτιάχνει τα iPhone βγάζει αυτοκίνητο

Ο τεχνολογικός κολοσσός από την Ταϊβάν πραγματοποιεί ένα δυναμικό βήμα στην κατηγορία των ηλεκτρικών SUV.

Η εταιρεία που φτιάχνει τα iPhone βγάζει αυτοκίνητο
UPD:
To Cavira αποτελεί το δεύτερο ηλεκτρικό όχημα από την Foxconn, της εταιρείας που είναι γνωστή στους λάτρεις της τεχνολογίας, καθώς είναι αυτός που συναρμολογεί το κινητό τηλέφωνο iPhone της Apple.

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