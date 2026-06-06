Οδηγούμε στην Ελλάδα το νέο Renault 4 E-Tech Electric (+video) - Πόσο κοστίζει;

Τι νόημα έχει η επαναφορά του Renault 4 από τη γαλλική εταιρεία στην εποχή μας; Είναι μια καλή ερώτηση η οποία για να απαντηθεί πρέπει να αναζητήσουμε τα δεδομένα που ισχύουν σήμερα στην ευρωπαϊκή Αυτοκινητοβιομηχανία.