Οδηγούμε στην Ελλάδα το νέο Renault 4 E-Tech Electric (+video) - Πόσο κοστίζει;
NEWSAUTO.GR

Οδηγούμε στην Ελλάδα το νέο Renault 4 E-Tech Electric (+video) - Πόσο κοστίζει;

Καινούργιο Renault 4 E-Tech Electric. Η ιστορία επαναλαμβάνεται όχι για να θυμίσει απλώς, αλλά για να ανακαλέσει μια μοναδική ονομασία και (ενδεχομένως) να διδάξει ξανά.

Οδηγούμε στην Ελλάδα το νέο Renault 4 E-Tech Electric (+video) - Πόσο κοστίζει;
Τι νόημα έχει η επαναφορά του Renault 4 από τη γαλλική εταιρεία στην εποχή μας; Είναι μια καλή ερώτηση η οποία για να απαντηθεί πρέπει να αναζητήσουμε τα δεδομένα που ισχύουν σήμερα στην ευρωπαϊκή Αυτοκινητοβιομηχανία.

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