Εδώ και τώρα Peugeot με δώρα που κάνουν τη διαφορά (+video)
Εδώ και τώρα Peugeot με δώρα που κάνουν τη διαφορά (+video)
Η Αφοι Φιλοσίδη φέρνει για ακόμα μία φορά τον πελάτη στο επίκεντρο και προσφέρει σε όσους αγοράσουν ένα νέο Peugeot 308 ή 408 δύο δώρα που έχουν άμεσο οικονομικό όφελος.
UPD:
Η αγορά ενός νέου αυτοκινήτου είναι πάντα μια σημαντική απόφαση. Όταν όμως συνδυάζεται με ένα μοντέλο που ξεχωρίζει για τη σχεδίαση, την τεχνολογία και την οδηγική του ποιότητα, ενώ παράλληλα συνοδεύεται από ουσιαστικά προνόμια που μειώνουν το κόστος χρήσης, τότε η ευκαιρία γίνεται πιο ελκυστική από ποτέ.
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ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
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