Είναι οι Έλληνες οι χειρότεροι οδηγοί της Ευρώπης;

Δημοσιεύτηκαν τα αποτελέσματα ετήσιας έρευνας που έγινε σε 11 χώρες της Ευρώπης, η οποία μελετά την παραβατική συμπεριφορά και τις συνήθειες των οδηγών. Είμαστε χειρότεροι στην Ελλάδα, και αν ναι, πόσο πολύ διαφέρουμε από τον μέσο όρο;