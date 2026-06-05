Είναι οι Έλληνες οι χειρότεροι οδηγοί της Ευρώπης;
Είναι οι Έλληνες οι χειρότεροι οδηγοί της Ευρώπης;
Δημοσιεύτηκαν τα αποτελέσματα ετήσιας έρευνας που έγινε σε 11 χώρες της Ευρώπης, η οποία μελετά την παραβατική συμπεριφορά και τις συνήθειες των οδηγών. Είμαστε χειρότεροι στην Ελλάδα, και αν ναι, πόσο πολύ διαφέρουμε από τον μέσο όρο;
UPD:
Παρά τις κάμερες και τη θέσπιση νέων, χαμηλότερων, ορίων ταχύτητας, τα τροχαία ατυχήματα συνεχίζουν να αποτελούν καθημερινές ειδήσεις
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