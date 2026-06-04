Γιατί οι γυναίκες κινδυνεύουν περισσότερο στα ατυχήματα;
Γιατί οι γυναίκες κινδυνεύουν περισσότερο στα ατυχήματα;
Μία νέα έρευνα Αυστριακών αποκαλύπτει, πως οι γυναίκες αντιμετωπίζουν πολύ υψηλότερο ρίσκο σοβαρού τραυματισμού σε ένα τροχαίο ατύχημα, συγκριτικά με τους άνδρες.
Παρότι η παθητική ασφάλεια των σύγχρονων αυτοκινήτων έχει σημειώσει τεράστια πρόοδο τις τελευταίες δεκαετίες, η νέα μελέτη του Graz University of Technology αναδεικνύει ένα πρόβλημα που μέχρι σήμερα ήταν σε μεγάλο βαθμό υποτιμημένο.
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