Γιατί οι γυναίκες κινδυνεύουν περισσότερο στα ατυχήματα;

Παρότι η παθητική ασφάλεια των σύγχρονων αυτοκινήτων έχει σημειώσει τεράστια πρόοδο τις τελευταίες δεκαετίες, η νέα μελέτη του Graz University of Technology αναδεικνύει ένα πρόβλημα που μέχρι σήμερα ήταν σε μεγάλο βαθμό υποτιμημένο.