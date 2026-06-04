Πότε θα παρουσιαστεί το καινούργιο Skoda Peaq;
Πότε θα παρουσιαστεί το καινούργιο Skoda Peaq;
Από τη Skoda δημοσιεύτηκαν τα πρώτα σκίτσα τα οποία δείχνουν τη μορφή που θε έχει το αμάξωμα του καινούργιου ηλεκτροκίνητου Peaq.
Όπως είναι γνωστό, στη Skoda εξελίσσουν ένα καινούργιο αμιγώς ηλεκτροκίνητο SUV μοντέλο το οποίο θα είναι το μεγαλύτερο στην γκάμα της.
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