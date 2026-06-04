Καινούριες KTM σε τιμές μεταχειρισμένων
NEWSAUTO.GR

Καινούριες KTM σε τιμές μεταχειρισμένων

Η ελληνική αντιπροσωπεία της KTM βγαίνει στην αντεπίθεση μειώνοντας τις τιμές σε κορυφαία μοντέλα (stock και ΜΥ2026) της μάρκας.

Καινούριες KTM σε τιμές μεταχειρισμένων
Η KTM έδωσε στη δημοσιότητα ένα αναβαθμισμένο τιμοκατάλογο με ιδιαίτερα επιθετικές τιμές για τα stock μοντέλα της.

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