Καινούριες KTM σε τιμές μεταχειρισμένων
Καινούριες KTM σε τιμές μεταχειρισμένων
Η ελληνική αντιπροσωπεία της KTM βγαίνει στην αντεπίθεση μειώνοντας τις τιμές σε κορυφαία μοντέλα (stock και ΜΥ2026) της μάρκας.
Η KTM έδωσε στη δημοσιότητα ένα αναβαθμισμένο τιμοκατάλογο με ιδιαίτερα επιθετικές τιμές για τα stock μοντέλα της.
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