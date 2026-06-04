Κωνσταντίνος Κυρανάκης στο Road Safety Forum 2026: «Με δικές τους κάμερες οι δήμοι και οι περιφέρειες»
NEWSAUTO.GR

Κωνσταντίνος Κυρανάκης στο Road Safety Forum 2026: «Με δικές τους κάμερες οι δήμοι και οι περιφέρειες»

Ο Υφυπουργός Μεταφορών παρευρέθηκε στο συνέδριο που διοργάνωσε το Newsauto για την οδική ασφάλεια και μίλησε αναλυτικά σχετικά με το πόσο έχει βελτιωθεί η Ελλάδα, αλλά και τι περιθώρια έχει ακόμα σε αυτόν τον τομέα.

Κωνσταντίνος Κυρανάκης στο Road Safety Forum 2026: «Με δικές τους κάμερες οι δήμοι και οι περιφέρειες»
Η οδική ασφάλεια, η εφαρμογή του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, η συμβολή της τεχνητής νοημοσύνης στον εντοπισμό παραβάσεων και τα πρώτα αποτελέσματα από τη λειτουργία του συστήματος καμερών βρέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης του Υφυπουργού Μεταφορών, Κωνσταντίνου Κυρανάκη, στο Road Safety Forum 2026.

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