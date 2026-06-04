Κωνσταντίνος Κυρανάκης στο Road Safety Forum 2026: «Με δικές τους κάμερες οι δήμοι και οι περιφέρειες»

Ο Υφυπουργός Μεταφορών παρευρέθηκε στο συνέδριο που διοργάνωσε το Newsauto για την οδική ασφάλεια και μίλησε αναλυτικά σχετικά με το πόσο έχει βελτιωθεί η Ελλάδα, αλλά και τι περιθώρια έχει ακόμα σε αυτόν τον τομέα.

