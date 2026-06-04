Φτιάχνει αυτοκίνητο το Tik Tok σε τιμή έκπληξη

Αν αναρωτιέστε γιατί αυτό σας αφορά, σκεφτείτε το εξής: οι κινεζικές τεχνολογικές εταιρείες δεν κατακτούν απλώς την αγορά ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Ορίζουν εκ νέου τι σημαίνει «αυτοκίνητο» στον 21ο αιώνα. Και η Ελλάδα, με το γηρασμένο στόλο της, τις επιδοτήσεις ηλεκτροκίνησης και τη μηδενική εγχώρια παραγωγή, βρίσκεται ακριβώς στο στόχαστρο.

Η Saidou Technology και το «αυτοκίνητο του TikTok»

Η ιστορία ξεκινά από το Chongqing, τη βιομηχανική καρδιά της νότιας Κίνας. Στις 29 Μαΐου, η Chongqing Landian Technology — θυγατρική της Seres Group — μετονομάστηκε επίσημα σε Chongqing Saidou Technology, μετά από ριζική αναδιάρθρωση του μετοχικού της κεφαλαίου. Η αναδιάρθρωση συνοδεύτηκε από επενδύσεις ύψους 6,67 δισεκατομμυρίων γουάν — περίπου 953 εκατομμύρια δολάρια — από ένα κοινοπρακτικό σχήμα επενδυτών που περιλαμβάνει κρατικά κεφάλαια της περιοχής Shapingba και τη θυγατρική Wending Investment της CATL.





