Φτιάχνει αυτοκίνητο το Tik Tok σε τιμή έκπληξη
Στις 9 Ιουνίου 2026, η κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία Seres θα παρουσιάσει επίσημα μια νέα μάρκα αυτοκινήτων. Η μάρκα λέγεται Saidou. Και πίσω από αυτή βρίσκεται το TikTok.
Αν αναρωτιέστε γιατί αυτό σας αφορά, σκεφτείτε το εξής: οι κινεζικές τεχνολογικές εταιρείες δεν κατακτούν απλώς την αγορά ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Ορίζουν εκ νέου τι σημαίνει «αυτοκίνητο» στον 21ο αιώνα. Και η Ελλάδα, με το γηρασμένο στόλο της, τις επιδοτήσεις ηλεκτροκίνησης και τη μηδενική εγχώρια παραγωγή, βρίσκεται ακριβώς στο στόχαστρο.
Η Saidou Technology και το «αυτοκίνητο του TikTok»
Η ιστορία ξεκινά από το Chongqing, τη βιομηχανική καρδιά της νότιας Κίνας. Στις 29 Μαΐου, η Chongqing Landian Technology — θυγατρική της Seres Group — μετονομάστηκε επίσημα σε Chongqing Saidou Technology, μετά από ριζική αναδιάρθρωση του μετοχικού της κεφαλαίου. Η αναδιάρθρωση συνοδεύτηκε από επενδύσεις ύψους 6,67 δισεκατομμυρίων γουάν — περίπου 953 εκατομμύρια δολάρια — από ένα κοινοπρακτικό σχήμα επενδυτών που περιλαμβάνει κρατικά κεφάλαια της περιοχής Shapingba και τη θυγατρική Wending Investment της CATL.
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