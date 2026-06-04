Με ένα ευρώ καθαρίζεις το αυτοκίνητο σου; Ναι, αλλά πρόσεχε τι πιστεύεις

Μεταξύ των... θαυματουργών λύσεων είναι η μαγειρική σόδα που παρουσιάζεται ως ένα υλικό «που καθαρίζει τα πάντα» με κόστος λιγότερο από ένα ευρώ. Η αλήθεια, όπως συνήθως, είναι πιο σύνθετη. Το διττανθρακικό νάτριο — αυτή είναι η χημική ονομασία της μαγειρικής σόδας — έχει αποδεδειγμένες ιδιότητες ως αποσμητικό και ήπιο καθαριστικό. Πασπαλιζόμενη στα υφασμάτινα καθίσματα ή στις μοκέτες, αφήνεται να δράσει για 15-20 λεπτά, απορροφά τις οσμές και αφήνει το εσωτερικό πιο φρέσκο. Σε επίμονους λεκέδες σε υφάσματα, μπορεί να φτιαχτεί πάστα με νερό, να εφαρμοστεί στον λεκέ και να αφεθεί να δράσει πριν αφαιρεθεί. Αυτές είναι οι πραγματικές, τεκμηριωμένες χρήσεις της.





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