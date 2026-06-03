Το θρυλικό Yugo επιστρέφει - Πόσο θα κοστίζει;
Το θρυλικό Yugo επιστρέφει - Πόσο θα κοστίζει;
Η βαλκανική μάρκα κάνει το μεγάλο της comeback στην Ευρώπη με ένα καινούργιο μικρό αυτοκίνητο που στοχεύει να γίνει η φθηνότερη πρόταση της αγοράς.
UPD:
Οι μεγαλύτεροι σε ηλικία ίσως θυμούνται ακόμα μία πάλαι ποτέ μάρκα από την πρώην Γιουγκοσλαβία, τη Yugo.
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ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
UPD:
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