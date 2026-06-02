Φορολογικό χτύπημα: Η κυβέρνηση αυξάνει τις τιμές των υβριδικών αυτοκινήτων

Σύμφωνα με διατάξεις του νομοσχεδίου, τα υβριδικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα θα απαλλάσσονται πλέον μόνο από το 50% του τέλους ταξινόμησης, ανεξάρτητα από τις εκπομπές CO₂, έναντι της ευνοϊκότερης απαλλαγής 75% που ίσχυε για μοντέλα με εκπομπές έως 75 γρ./χλμ. Η ρύθμιση αυτή σηματοδοτεί ουσιαστική επιβάρυνση για μεγάλο τμήμα των υβριδικών που πωλούνται σήμερα στην ελληνική αγορά.

Εξαίρεση υπάρχει μόνο για τα υβριδικά που εισήχθησαν στη χώρα μεταξύ 1ης Νοεμβρίου 2025 και 31ης Μαΐου 2026 και έχουν εκπομπές CO₂ μικρότερες ή ίσες με 75 γρ./χλμ. — τα οποία εξακολουθούν να καλύπτονται από την ευνοϊκότερη απαλλαγή 75%. Εφόσον περάσει το νομοσχέδιο, όλα τα υπόλοιπα ταξινομούνται πλέον με το νέο, λιγότερο ευνοϊκό καθεστώς.





