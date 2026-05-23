Ερχεται επιβολή τεχνικών ποινών στους οδηγούς υβριδικών αυτοκινήτων

Το πρόβλημα έχει τεκμηριωθεί. Σύμφωνα με μελέτη του γερμανικού ερευνητικού ινστιτούτου Fraunhofer, μόλις το 25% περίπου της συνολικής χιλιομετρικής κάλυψης των PHEV οχημάτων πραγματοποιείται αποκλειστικά με ηλεκτρική ενέργεια. Το υπόλοιπο 75% καλύπτεται με τον θερμικό κινητήρα πράγμα που σημαίνει ότι τα οφέλη για τα οποία αγοράστηκε το αυτοκίνητο εξανεμίζονται στην πράξη.

Το παράδοξο είναι τεχνικό: ένα PHEV - plug-in υβριδικό που κινείται μόνο με τον βενζινοκινητήρα δεν είναι απλώς «ένα κοινό υβριδικό» — είναι ουσιαστικά ένα βαρύτερο αυτοκίνητο που μεταφέρει μια μεγάλη μπαταρία χωρίς να τη χρησιμοποιεί. Αποτέλεσμα: η κατανάλωση καυσίμου και οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα είναι αυξημένες ακόμα και σε σχέση με ένα συμβατικό αυτοκίνητο αντίστοιχου κυβισμού.