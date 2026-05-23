Ερχεται επιβολή τεχνικών ποινών στους οδηγούς υβριδικών αυτοκινήτων
Αγοράζεις ένα plug-in υβριδικό με φοροαπαλλαγές, τελείς χαμηλότερα και εταιρικά οφέλη και μετά το οδηγείς σαν κοινό βενζινοκίνητο, χωρίς να βάζεις ποτέ καλώδιο. Αυτό το φαινόμενο βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο με τους ίδιους τους κατασκευαστές να εξετάζουν τρόπους επιβολής τεχνικών «ποινών» στους οδηγούς που δεν φορτίζουν.
Το πρόβλημα έχει τεκμηριωθεί. Σύμφωνα με μελέτη του γερμανικού ερευνητικού ινστιτούτου Fraunhofer, μόλις το 25% περίπου της συνολικής χιλιομετρικής κάλυψης των PHEV οχημάτων πραγματοποιείται αποκλειστικά με ηλεκτρική ενέργεια. Το υπόλοιπο 75% καλύπτεται με τον θερμικό κινητήρα πράγμα που σημαίνει ότι τα οφέλη για τα οποία αγοράστηκε το αυτοκίνητο εξανεμίζονται στην πράξη.
Το παράδοξο είναι τεχνικό: ένα PHEV - plug-in υβριδικό που κινείται μόνο με τον βενζινοκινητήρα δεν είναι απλώς «ένα κοινό υβριδικό» — είναι ουσιαστικά ένα βαρύτερο αυτοκίνητο που μεταφέρει μια μεγάλη μπαταρία χωρίς να τη χρησιμοποιεί. Αποτέλεσμα: η κατανάλωση καυσίμου και οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα είναι αυξημένες ακόμα και σε σχέση με ένα συμβατικό αυτοκίνητο αντίστοιχου κυβισμού.
