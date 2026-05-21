Πίσω Κίνηση: Τα κουτσομπολιά - ειδήσεις με τα fund, η παγωμάρα του δικτύου τους και η Ford Ελλάς

• Μέσα σε αυτό το περιβάλλον είναι απολύτως φυσιολογικό να γίνονται συζητήσεις. Να εξετάζονται συνεργασίες. Να ανοίγουν δίαυλοι επικοινωνίας με funds, με επενδυτές και διεθνείς παίκτες. Αυτό συμβαίνει παντού στον κόσμο. Άλλο όμως οι διερευνητικές επαφές και άλλο οι εξαγορές που παρουσιάζονται σχεδόν ως τετελεσμένες από ανθρώπους που συνήθως «κάτι άκουσαν». Και από τέτοιους άλλο τίποτα στην αγορά μας.

• Η εισβολή των Κινέζων στην Ευρώπη δεν είναι μία απλή νέα επιχειρηματική δραστηριότητα. Είναι γεωπολιτική και εμπορική ανατροπή. Οι Κινέζοι δεν ήρθαν για να πάρουν ένα μικρό κομμάτι αγοράς. Ήρθαν με κεφάλαια, ταχύτητα, τεχνολογία, παραγωγική δύναμη και κυρίως με στρατηγική δεκαετίας. Αυτό έχει αναγκάσει παραδοσιακούς ομίλους, εισαγωγείς και dealers να ξανασκεφτούν τα πάντα. Από τα brands που εκπροσωπούν μέχρι το μοντέλο ανάπτυξης και τις επενδύσεις τους.

• Το πρόβλημα είναι ότι αυτές οι φήμες αναπαράγονται με τέτοια ευκολία που τελικά δημιουργούν ανασφάλεια σε έναν κλάδο που ήδη βρίσκεται σε φάση τεράστιας μετάβασης. Και αυτό είναι το πραγματικό ζήτημα. Η αγορά αυτοκινήτου στην Ελλάδα προσπαθεί να επαναπροσδιορίσει τη στρατηγική της μέσα σε ένα εντελώς νέο περιβάλλον. Οι ισορροπίες αλλάζουν. Τα δεδομένα αλλάζουν. Οι συμμαχίες αλλάζουν. Και πάνω απ’ όλα αλλάζει η ίδια η παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία.

• Και επειδή στην αγορά γνωριζόμαστε όλοι μεταξύ μας, ας σταματήσει επιτέλους η λογική ότι αν ένας ιδιοκτήτης μεγάλης εισαγωγικής εταιρείας βρεθεί για φαγητό με επικεφαλής επενδυτικού fund, αυτό σημαίνει και εξαγορά. Οι επιχειρηματίες μιλάνε μεταξύ τους. Συναντιούνται. Ανταλλάσσουν απόψεις. Κάνουν networking όπως λένε. Συζητούν για την οικονομία, για την αγορά, για τις εξελίξεις στην Ευρώπη, για την Κίνα, για την ηλεκτροκίνηση, ακόμα και για το ποδόσφαιρο. Δεν σημαίνει ότι κάθε δείπνο καταλήγει σε due diligence. (αυτή την έκφραση μου είπε επικεφαλής μεγάλου fund και είπα να την μεταφέρω).

• Ακούγονται τα πάντα. Ότι fund μπαίνουν στον όμιλο Βασιλάκη. Ότι fund μπαίνουν στην Κosmocar. Ότι fund μπαίνουν στον όμιλο Συγγελίδη. Ότι έρχονται σαρωτικές αλλαγές. Ότι έχουν ήδη πέσει υπογραφές. Ότι «το ξέρει πολύς κόσμος αλλά δεν έχει βγει ακόμα». Μόνο που εδώ υπάρχει μία μικρή λεπτομέρεια: όσοι πραγματικά ψάχνουν σοβαρά το θέμα εδώ και μήνες, δεν βρίσκουν τίποτα απολύτως πέρα από φήμες, ψίθυρους και… δημιουργική φαντασία. Ναι δεν έχω τέτοια στοιχεία και ξέρετε ότι μιλάω με πολύ κόσμο εντός και εκτός…

• Κάποια στιγμή στην ελληνική αγορά αυτοκινήτου πρέπει να αποφασίσουμε αν θέλουμε να λειτουργούμε σαν σοβαρός κλάδος ή σαν καφενείο με «αποκλειστικές πληροφορίες» από το τρίτο τραπέζι αριστερά στο Κολωνάκι. Γιατί το τελευταίο διάστημα έχει ξεφύγει η κατάσταση με τις φήμες περί fund, εξαγορών, «τελειωμένων συμφωνιών» και επικείμενων αλλαγών σε μεγάλους ομίλους της αγοράς.

• Λοιπόν, άλλο το κουτσομπολιό και άλλο η είδηση. Εμείς κουτσομπόλιδες δε θα γίνουμε… τελεία και παύλα!

• Η ελληνική αγορά αυτοκινήτου χρειάζεται ηρεμία και σοβαρότητα. Χρειάζεται χρόνο για να σχεδιάσει την επόμενη ημέρα. Χρειάζεται επενδύσεις, υποδομές, after sales και στρατηγικές συνεργασίες. Δεν χρειάζεται καθημερινή παραγωγή σεναρίων που περισσότερο εξυπηρετούν κουβέντες σε πηγαδάκια παρά την πραγματικότητα.

• Και κάτι τελευταίο. Οι πραγματικά μεγάλες συμφωνίες δεν κυκλοφορούν ποτέ τόσο εύκολα στην πιάτσα. Όσοι γνωρίζουν πώς κινούνται τα σοβαρά deals, ξέρουν καλά ότι όταν ακουστεί δημόσια κάτι, συνήθως είτε δεν υπάρχει είτε έχει ήδη κλείσει …

Οι φήμες, η Ford και η πραγματική εξωστρέφεια

• Και μιας και γίνεται πολύ κουβέντα τελευταία για εξαγορές, funds και «τελειωμένες συμφωνίες», υπάρχει μία περίπτωση που όντως δεν ήταν απλή φήμη. Ήταν μία σοβαρή πληροφορία. Η συνομιλίες Ford με την τεράστια Inchcape για να περάσει στην αγκαλιά της Ελληνικής Inchcape που ήδη εκπροσωπεί την Toyota Motor Corporation και την GAC Group.

• Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, αυτή η ιστορία τελείωσε. Μετά από περίπου έναν χρόνο συνομιλιών, επαφών και διαπραγματεύσεων, δεν βρέθηκε κοινό σημείο επαφής. Η πλευρά της Ford Motor δεν αποδέχτηκε τους όρους που έπεσαν στο τραπέζι και από την άλλη η Inchcape δεν αποδέχτηκε το οικονομικό πλαίσιο που ζητούσε το εργοστάσιο.

• Με απλά λόγια; Η Ford στην Ελλάδα παραμένει όπως τη γνωρίζουμε σήμερα. Με την ίδια δομή, τον Νίκο το Νοταρά μπροστάρη, την ίδια ομάδα και τη δική της φιλοσοφία. Και εδώ πρέπει να ειπωθεί κάτι που αρκετοί στην αγορά αναγνωρίζουν, ακόμα κι αν δεν το λένε δημόσια. Η ομάδα της Ford κινείται δυναμικά αλλά ταυτόχρονα αθόρυβα. Χωρίς υπερβολές, χωρίς πολλά φώτα, χωρίς ανάγκη καθημερινής αυτοπροβολής.

• Και το πιο ενδιαφέρον; Το κάνει αυτό σε μία περίοδο όπου η αγορά αλλάζει βίαια και ο ανταγωνισμός έχει γίνει σχεδόν ανελέητος. Γιατί ας λέμε τα πράγματα όπως είναι. Η Ford αυτή τη στιγμή παλεύει με ένα και μόνο μοντέλο, που ήδη μετρά αρκετά χρόνια στην αγορά. Παρ’ όλα αυτά συνεχίζει να διατηρεί παρουσία, ρυθμό και εμπορική δυναμική.

• Βέβαια, υπάρχει και μία μεγαλύτερη εικόνα πίσω από όλη αυτή την ιστορία. Οι μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες εξετάζουν πλέον πολύ διαφορετικά τις μικρές ευρωπαϊκές αγορές. Και η Ελλάδα, όσο κι αν δεν μας αρέσει να το ακούμε, θεωρείται σήμερα μικρή αγορά. Οι εποχές που οι πολυεθνικές έβλεπαν τη χώρα ως στρατηγικό κόμβο έχουν αλλάξει.

• Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι η ελληνική αγορά πρέπει να μικρύνει άλλο. Το αντίθετο. Πρέπει να ξαναγίνει ελκυστική. Και αυτό δεν θα συμβεί ούτε με δημόσιες σχέσεις για φωτογραφίες ούτε με «χαλαρά λανσαρίσματα» γύρω από το νέο μοντέλο.

• Η πραγματική εξωστρέφεια είναι κάτι πολύ πιο ουσιαστικό. Είναι να βγαίνεις έξω από το γραφείο σου και να ακούς την αγορά. Να πηγαίνεις στις εκθέσεις που πουλάς και να κάθεσαι διακριτικά σε μία γωνία ακούγοντας τι λέει ο πελάτης στον πωλητή. Τι φοβάται. Τι ζητά. Τι δεν αντέχει οικονομικά. Τι τον κάνει να αλλάζει μάρκα.

• Εξωστρέφεια είναι να μιλάς. Να επικοινωνείς. Να δημιουργείς θόρυβο με ουσία. Να έχεις φαντασία. Να τολμάς επικοινωνιακά. Να μην περιμένεις μόνο το δελτίο Τύπου και το corporate email για να κινηθεί η αγορά.

• Και μιας και γίνεται κουβέντα τελευταία για την «Πίσω Κίνηση», ας ξεκαθαρίσουμε και κάτι ακόμα. Όταν μία πληροφορία βγαίνει δημόσια πριν ακόμα φτάσει στα inbox από τα γραφεία Τύπου, αυτό δεν είναι πρόβλημα. Αυτό είναι δημοσιογραφία. Αυτό είναι επίσης μία μορφή εξωστρέφειας. Γιατί η αγορά χρειάζεται συζήτηση, κίνηση, παλμό και ανοιχτά αυτιά.

• Όχι κλειστές πόρτες και ψίθυρους στους διαδρόμους.

Η εξωστρέφεια δεν γίνεται με email

• Μέσα σε μία αγορά που πολλές φορές δείχνει να έχει χαθεί πίσω από corporate παρουσιάσεις, αυστηρά πρωτόκολλα και επικοινωνία από απόσταση, υπάρχουν ακόμα κάποιες κινήσεις που ξεχωρίζουν γιατί είναι απλές, ανθρώπινες και ουσιαστικές.

• Μία από αυτές έγινε στη Ζυρίχη, στο περιθώριο της πρώτης γνωριμίας των δημοσιογράφων με το νέο ηλεκτρικό Skoda Epiq. Εκεί όπου ο Βασίλης Μανδύλας δείπνησε -εκτός προγράμματος- με τους δημοσιογράφους - με δική του πρωτοβουλία. Δεν τον ενδιέφερε αν ήταν στο τραπέζι, ο εκδότης, ο διευθυντής ο αρχισυντάκτης κλπ. Δεν ρώτησε καν τα Μέσα. Είδε και πέρασε στιγμές, με τους ανθρώπους που αφιέρωσαν δύο ημέρες από τη ζωή τους, στην εταιρεία που εκπροσωπεί.

• Συζήτησε, μαζί τους αντάλλαξε απόψεις, άκουσε προβληματισμούς, άκουσε σχόλια, άκουσε ακόμα και παρατηρήσεις για την αγορά και το ίδιο το προϊόν. Και αυτό έχει τεράστια σημασία σήμερα. Γιατί ένας σύγχρονος επιχειρηματίας πρέπει να ακούει.

• Η συγκεκριμένη κίνηση άφησε πολύ θετικές εντυπώσεις.

• Αυτή είναι η πραγματική εξωστρέφεια.

• Όχι μόνο τα δελτία Τύπου. Όχι μόνο οι παρουσιάσεις με τα φώτα και τα μεγάλα λόγια. Εξωστρέφεια είναι να έρχεσαι κοντά στους ανθρώπους της αγοράς και στους ανθρώπους που μεταφέρουν την εικόνα σου προς τα έξω. Να μοιράζεσαι χρόνο μαζί τους χωρίς «τείχη» και αποστάσεις.

• Και κάτι ακόμα. Σε μία εποχή όπου όλα κρίνονται γρήγορα και πολλές σχέσεις γίνονται απρόσωπες, τέτοιες κινήσεις χτίζουν εμπιστοσύνη. Γιατί ο δημοσιογράφος δεν θυμάται μόνο το αυτοκίνητο που οδήγησε. Θυμάται και τη συμπεριφορά των ανθρώπων πίσω από αυτό. Γιατί ΟΛΑ είναι οι άνθρωποι!

Οι κινήσεις που γίνονται αθόρυβα

• Κάποιες φορές οι πιο σημαντικές εξελίξεις στην αγορά αυτοκινήτου δεν ξεκινούν από μία επίσημη ανακοίνωση. Ξεκινούν αθόρυβα. Με συναντήσεις, με διερευνητικές επαφές, με ανθρώπους που προσπαθούν να διαβάσουν την επόμενη ημέρα πριν αυτή φανεί δημόσια.

• Και κάπως έτσι μαθαίνω ότι ο Πολυχρόνης Συγγελίδης. επιστρέφοντας από την Αμερική αναμένεται να ξεκινήσει έναν κύκλο επαφών με αρκετά πρόσωπα της ελληνικής αγοράς αυτοκινήτου. Όχι τυπικές συναντήσεις δημοσίων σχέσεων, αλλά ραντεβού ουσίας, στο πλαίσιο μίας νέας στρατηγικής που φαίνεται πως σχεδιάζεται σε επίπεδο ομίλου.

• Σύμφωνα με πληροφορίες, οι επαφές αυτές εντάσσονται σε ένα ευρύτερο πλάνο επανατοποθέτησης, ανασύνταξης και χάραξης νέας πορείας για την επόμενη περίοδο. Μία περίοδο που, όπως όλα δείχνουν, θα φέρει αρκετές αλλαγές στην αγορά. Και όταν λέμε αλλαγές, δεν αναφερόμαστε μόνο σε προϊόντα ή brands, αλλά και σε εσωτερικές δομές, λειτουργίες και τρόπο διοίκησης.

• Μάλιστα, στην πιάτσα ακούγεται έντονα πως αναμένεται και εσωτερική αναδιάρθρωση, με στόχο ο όμιλος να αποκτήσει ακόμα μεγαλύτερη ταχύτητα αποφάσεων και πιο σύγχρονη επιχειρηματική λειτουργία. Κάτι που πλέον θεωρείται σχεδόν απαραίτητο σε μία αγορά που αλλάζει με ρυθμούς που πριν από λίγα χρόνια κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί.

• Το ενδιαφέρον όμως βρίσκεται αλλού. Στα πρόσωπα με τα οποία αναμένεται να γίνουν οι συναντήσεις. Γιατί όπως μαθαίνουμε, πρόκειται για ανθρώπους με ειδικό βάρος στην αγορά, πρόσωπα που αν τελικά αποκαλυφθούν οι επαφές, πιθανότατα θα δημιουργήσουν συζητήσεις και ίσως… ειδήσεις.

• Και εδώ αξίζει να σταθούμε και σε κάτι ακόμα. Ο Πολυχρόνης δείχνει το τελευταίο διάστημα να κινείται μεθοδικά, χαμηλών τόνων αλλά με ξεκάθαρη στόχευση. Χωρίς θόρυβο, χωρίς περιττές διαρροές, αλλά με διάθεση να χτίσει την επόμενη ημέρα με διαφορετική φιλοσοφία. Και αυτό αρκετοί στην αγορά το αξιολογούν θετικά.

• Γιατί τελικά οι σοβαρές αλλαγές δεν χρειάζονται φωνές. Χρειάζονται σχέδιο, ανθρώπους που ακούνε και κυρίως σωστό timing.

«Παγωμάρα» στο δίκτυο της Volvo;

• Κάτι φαίνεται να αλλάζει στο στρατόπεδο της Volvo Cars στην Ελλάδα. Όχι σε επίπεδο προσώπων και στελεχών, αλλά σε ό,τι αφορά τη συνολική παρουσία της μάρκας στο δίκτυο και ιδιαίτερα στην Αττική, εκεί όπου παραδοσιακά χτυπά η καρδιά της αγοράς.

• Σύμφωνα με αυτλα που ακούω (και don’t call me pls), είναι έτοιμες αλλαγές που έχουν να κάνουν με τη μείωση σημείων παρουσίας και εκθέσεων της Volvo στην Αθήνα. Και εδώ που τα λέμε, αρκετοί στην αγορά θεωρούν ότι ίσως η εποχή να επιβάλλει διαφορετική στρατηγική. Λιγότερους χώρους, μεγαλύτερη συγκέντρωση δυνάμεων και καλύτερη αξιοποίηση ακινήτων που σήμερα κοστίζουν πολύ ακριβά για να συντηρούνται αποκλειστικά για μία μόνο μάρκα.

• Κάπως έτσι, ακούγονται ήδη σενάρια για διαφορετική χρήση μεγάλων εγκαταστάσεων, όπως για παράδειγμα της ΒΕΛΜΑΡ στον Γέρακα. Μίας μονάδας με τεράστιες δυνατότητες, που θα μπορούσε θεωρητικά να φιλοξενήσει και άλλα brands του ομίλου, όπως την πολλά υποσχόμενη LEPAS – που θα δώσει το παρόν και στην AUTO ATHINA 2026.

• Το θέμα όμως δεν σταματά εκεί. Στην πιάτσα ακούγεται επίσης ότι οι σχέσεις μεταξύ των τριών dealer της Volvo στην Αττική δεν βρίσκονται και στο καλύτερο σημείο. Γίνεται λόγος για κόντρες, διαφορετικές προσεγγίσεις, αντιδράσεις και μία εσωτερική «παγωμάρα» που δεν περνά απαρατήρητη από όσους γνωρίζουν πρόσωπα και καταστάσεις.

• Και εδώ είναι που αρκετοί συνδέουν το κλίμα αυτό ακόμα και με την παρουσία της μάρκας στην AUTO ATHINA, το μεγαλύτερο αυτοκινητικό γεγονός των τελευταίων δεκαετιών στην Ελλάδα. Γιατί όταν μία μάρκα τέτοιου βεληνεκούς εμφανίζεται πιο συγκρατημένη σε τέτοιες διοργανώσεις, η αγορά πάντα προσπαθεί να διαβάσει πίσω από τις γραμμές.

• Μακάρι λοιπόν αρκετά από αυτά να είναι απλώς υπερβολές. Γιατί η Volvo είναι μία ιστορική μάρκα με ισχυρό αποτύπωμα στην Ελλάδα και κανείς δεν θέλει να βλέπει εσωτερικές τριβές σε μία περίοδο που ο ανταγωνισμός γίνεται πιο σκληρός από ποτέ.

Οι χορηγίες, το Final Four και τα… ακριβά λογότυπα

• Final Four αυτό το Σαββατοκύριακο και τα βλέμματα δεν πέφτουν μόνο στο γυάλινο παρκέ αλλά και στις φανέλες. Γιατί εκεί, διακριτικά αλλά ουσιαστικά, παίζεται ένα άλλο παιχνίδι. Και η αγορά μας δίνει το παρόν.

• Στη φανέλα του Ολυμπιακού ξεχωρίζει η παρουσία του FMS Group, ενώ μικρή συμμετοχή υπάρχει και από τη Flexcar. Και αν τελικά είχε βρεθεί και ο Παναθηναϊκός στο ίδιο κάδρο, τότε θα βλέπαμε έντονα και την παρουσία της Instacar.

• Το ερώτημα όμως που συζητείται όλο και περισσότερο στους επιχειρηματικούς κύκλους της αγοράς αυτοκινήτου είναι άλλο. Αξίζουν τελικά αυτές οι πανάκριβες χορηγίες;

• Γιατί οι μεγάλες ομάδες, και ειδικά οι δύο κορυφαίες του ελληνικού μπάσκετ, ζητούν πλέον τεράστια ποσά για παρουσία σε φανέλες, γήπεδα και επικοινωνιακά πακέτα. Και αυτά τα ποσά εκτοξεύονται ακόμα περισσότερο όταν έρχεται μία μεγάλη επιτυχία. Ένα Final Four. Ένα πρωτάθλημα. Μία ευρωπαϊκή πορεία.

• Είναι λογικό από τη μία πλευρά. Το brand value ανεβαίνει, η προβολή γιγαντώνεται και η εμπορική αξία ακολουθεί. Από την άλλη όμως, αρκετές εταιρείες αρχίζουν πλέον να κάνουν δεύτερες σκέψεις για το αν η επένδυση αυτή επιστρέφει πραγματικά πίσω μετρήσιμη αξία.

• Και εδώ είναι που αρκετοί στην αγορά εκτιμούν πως την επόμενη χρονιά ίσως να μη δούμε πολλές νέες χορηγίες της αγοράς μας στο μπάσκετ και ειδικά σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Όχι γιατί οι εταιρείες δεν θέλουν να συνδεθούν με τόσο ισχυρά brands. Αλλά γιατί τα οικονομικά δεδομένα γίνονται ολοένα και πιο απαιτητικά από τις ομάδες.

• Αντίθετα, πολλοί θεωρούν ότι οι μικρότερες ομάδες δίνουν μεγαλύτερη ουσία σε μία χορηγία. Είναι πιο προσιτές οικονομικά, έχουν έντονη τοπική σύνδεση και κυρίως διαθέτουν ακαδημίες που φέρνουν την εταιρεία κοντά στην κοινωνία, στις οικογένειες και στη νέα γενιά.

• Και κάπου εκεί αρκετοί στάθηκαν θετικά στην κίνηση της Chery να στηρίξει την ιστορική ομάδα μπάσκετ του Αμαρουσίου.

• Μακάρι πάντως οι μεγάλες ελληνικές ομάδες, που αποτελούν πραγματικά διαφήμιση της χώρας στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, να βρουν μία πιο ισορροπημένη προσέγγιση στις εμπορικές συνεργασίες. Γιατί οι ισχυρές χορηγίες χτίζονται πάνω στη διάρκεια και στη σχέση εμπιστοσύνης. Όχι μόνο στο ύψος του τιμολογίου.

• Και επειδή πάνω απ’ όλα μιλάμε για αθλητισμό, καλή επιτυχία στον Θρύλο στο Final Four.

