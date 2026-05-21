Θα ερθει στην Ελλάδα το... εθνικό ναυάγιο της Τουρκίας;

Ας θυμηθούμε πως ξεκίνησαν όλα... Η Togg, η σύμπραξη των μεγάλων τουρκικών ομίλων Anadolu Group, Zorlu Holding, BMC, Turkcell και ΤOBB, γεννήθηκε το 2018 με ρητή πολιτική εντολή: να βγάλει την Τουρκία στον χάρτη της ηλεκτρικής αυτοκινητοβιομηχανίας. Το εργοστάσιο στο Γκέμλικ της Βούρσας άνοιξε το 2020, η παραγωγή ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2022, και ήδη από το 2023 το SUV T10X κυκλοφορούσε στους τουρκικούς δρόμους.

Στην εγχώρια αγορά, τα νούμερα ήταν εντυπωσιακά. Σχεδόν 19.583 μονάδες τον πρώτο χρόνο, πάνω από 30.000 το 2024, και συνολικά περίπου 70.000 T10X σε κυκλοφορία μέχρι σήμερα. Στις αρχές του 2026, το μοντέλο κατείχε σχεδόν το 30% της τουρκικής αγοράς ηλεκτρικών, με 2.300 μονάδες να πωλούνται μόνο τον Ιανουάριο. Η εικόνα στη χώρα προέλευσης ήταν αυτή μιας επιτυχίας — κεφαλαιοποίηση εθνικού αισθήματος,



