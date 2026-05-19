Ελλάδα: Τι συμβαίνει και χιλιάδες αυτοκίνητα κόβονται από τα ΚΤΕΟ;

Αυτή η λογική, που επέτρεπε σε χιλιάδες οχήματα με αφαιρεμένο ή απενεργοποιημένο φίλτρο μικροσωματιδίων να κυκλοφορούν ανενόχλητα, ανήκει πλέον στο παρελθόν. Το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών φέρνει αλλαγές που θα αναστατώσουν πολλούς κατόχους diesel στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη.

Τι αλλάζει: από τον «καπνό» στα σωματίδια

Το κρίσιμο βήμα είναι η αντικατάσταση της παλιάς μέτρησης θολερότητας καυσαερίων με εξειδικευμένη μέτρηση αριθμού μικροσωματιδίων. Στα ΚΤΕΟ εγκαθίστανται ειδικοί αναλυτές τελευταίας γενιάς που μετρούν απευθείας τις εκπομπές αιθάλης και δίνουν αριθμητικό αποτέλεσμα: το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ορίζεται στο 1.000.000 μικροσωματίδια ανά κυβικό εκατοστό (cm³). Ο νέος έλεγχος θα διενεργείται τόσο στον περιοδικό τεχνικό έλεγχο σε δημόσια και ιδιωτικά ΚΤΕΟ, όσο και κατά την έκδοση Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων, αλλά και στους οδικούς ελέγχους από κινητές μονάδες.