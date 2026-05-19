Καιρός: Έρχεται ένα περίεργο καλοκαίρι - Τι λένε τα μοντέλα πρόγνωσης
Το φετινό καλοκαίρι έρχεται φορτωμένο προειδοποιήσεις. Τα δύο πλέον αξιόπιστα μακροπρόθεσμα μοντέλα πρόγνωσης συγκλίνουν σε ένα κοινό σενάριο για ένα φαινόμενο που δεν έχει εμφανιστεί σε αυτή την ένταση εδώ και χρόνια. Για τους Έλληνες οδηγούς που σχεδιάζουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές με αυτοκίνητο, αυτό δεν είναι απλώς μετεωρολογική είδηση — είναι πρακτικό ζήτημα ασφάλειας και προετοιμασίας.
Για να καταλάβει κανείς τι έρχεται, πρέπει να κοιτάξει μακριά — στον Ειρηνικό Ωκεανό. Τρία συνεχόμενα χρόνια επικρατούσε η φάση La Niña, κάτι που συνέβαλε στις κλιματικές ιδιαιτερότητες που βιώσαμε. Τώρα η τροχιά έχει αντιστραφεί απότομα: τεράστιο Κελβινικό κύμα θερμών υδάτων σε βάθος 50 έως 250 μέτρων έχει εντοπιστεί με ανωμαλίες που αγγίζουν τους +8 βαθμούς Κελσίου πάνω από το φυσιολογικό. Σε αντίθεση με το καλοκαίρι του 2025, το οποίο δεν παρουσίασε εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες, το 2026 προοιωνίζεται σημαντικές κλιματικές ανατροπές.
Τα μοντέλα του αμερικανικού NOAA δείχνουν ότι η ανωμαλία στην περιοχή Niño 3.4 θα ξεπεράσει τους +2 βαθμούς μέχρι τα μέσα του καλοκαιριού — κατώφλι που ορίζει κλιματολογικά ένα Super El Niño, σε επίπεδα συγκρίσιμα με το ισχυρό γεγονός του 2015...
