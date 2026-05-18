Πόσο αντέχει πραγματικά ένα αυτοκίνητο στην Ελλάδα;

Η πραγματικότητα, ωστόσο, είναι ακριβώς η αντίθετη — και ποτέ δεν ήταν πιο επίκαιρη από σήμερα, τη στιγμή που η Ελλάδα κατέχει τα σκήπτρα του γηραιότερου στόλου ΙΧ στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο μύθος της «ημερομηνίας λήξης»

Κανένας κατασκευαστής δεν σχεδιάζει ένα αυτοκίνητο για να σταματήσει στα 150.000 ή 200.000 χιλιόμετρα. Αυτή είναι μια θεωρία που δεν επιβεβαιώνεται από κανένα τεχνικό στοιχείο. Αντιθέτως, κατά τη φάση σχεδιασμού κάθε μοντέλου, ο κατασκευαστής ορίζει προδιαγραφές κύκλου ζωής που καθορίζουν για πόσα χρόνια και χιλιόμετρα πρέπει το όχημα να παραμένει λειτουργικό. Αυτές οι προδιαγραφές σήμερα είναι ασύγκριτα αυστηρότερες από ό,τι ήταν τη δεκαετία του '80 ή του '90.

Η πιο απτή απόδειξη βρίσκεται στις εγγυήσεις που προσφέρουν οι ίδιες οι εταιρείες. Πολλοί κατασκευαστές ξεπερνούν κατά πολύ το υποχρεωτικό διάστημα των δύο ετών, προσφέροντας εγγύηση έως και 12 χρόνια — σε ορισμένες μάλιστα περιπτώσεις χωρίς κανένα όριο χιλιομέτρων. Κάτι τέτοιο θα ήταν αδιανόητο για τα αυτοκίνητα παλαιότερων γενεών.