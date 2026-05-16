Ποια είναι η πρώτη σε πωλήσεις μάρκα ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην Ελλάδα;

Η BYD επιβεβαιώνει την ταχεία ανάπτυξή της στην ελληνική αγορά, κατακτώντας την πρώτη θέση στις πωλήσεις οχημάτων νέας ενέργειας (EV και PHEV) κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026.

Σε μια περίοδο όπου η συνολική αγορά αυτοκινήτου σημείωσε άνοδο, η κινεζική εταιρεία ξεχώρισε με 746 ταξινομήσεις, αυξημένες κατά 41,3% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025.

Η συνολική αγορά επιβατικών αυτοκινήτων στην Ελλάδα έφτασε τις 34.812 μονάδες, παρουσιάζοντας αύξηση 4,9%. Η ηλεκτροκίνηση συνέχισε την ανοδική της πορεία, με τα αμιγώς ηλεκτρικά να φθάνουν τις 2.294 ταξινομήσεις (+13,6%) και τα plug-in υβριδικά τις 2.315 (+13,8%)...







