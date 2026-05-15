Αποκάλυψη: Στην Ελλάδα και σε τιμή έκπληξη τα πρώτα αντι-Smart της LINKTOUR

Η LINKTOUR έφτασε επίσημα στην Ελλάδα και αναλαμβάνει την εισαγωγή και διάθεσή της ο όμιλος FMS Group.

Το όνομα LINKTOUR ακούγεται άγνωστο στους περισσότερους. Όμως πίσω από αυτά τα ultra compact ηλεκτρικά κρύβεται μια φιλοσοφία κινητικότητας που ζυμώθηκε στην Κίνα, παρουσιάστηκε στην Ευρώπη στην έκθεση IAA Mobility 2025 του Μονάχου, πρωτοδοκιμάστηκε σε δρόμους της Ρώμης τον Νοέμβριο του 2025, και τώρα κάνει την εμφάνισή της και στη χώρα μας.

Η εταιρεία πίσω από τα Alumi

Η LINKTOUR Automotive είναι θυγατρική του Shandong Weiqiao Pioneering Group, ενός κολοσσού Fortune Global 500 που δραστηριοποιείται στην παραγωγή αλουμινίου μέσω της China Hongqiao Group — μιας από τις μεγαλύτερες αλουμινοβιομηχανίες του κόσμου. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Η σχέση αυτή δίνει στη LINKTOUR σημαντικό πλεονέκτημα κόστους και μηχανικής, ιδίως στην επιστήμη υλικών, και το αλουμινένιο πλαίσιο που αποτελεί καρδιά των Alumi είναι άμεσο αποτέλεσμα αυτής της κάθετης ολοκλήρωσης. Με άλλα λόγια, η LINKTOUR δεν αγοράζει αλουμίνιο — το παράγει η ίδια η μητρική της...





