Ελλάδα: Πάρα πολλά άλογα σε λάθος χέρια

Εκατοντάδες άλογα — άλλοτε προνόμιο ελάχιστων, αποκλειστικά εκείνων που μπορούσαν να διαθέσουν δεκάδες ή και εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ για ένα υψηλόβαθμο θερμικό αυτοκίνητο — έχουν πλέον βρει τον δρόμο τους σε πολλά περισσότερα χέρια. Η ηλεκτροκίνηση τα έκανε προσβάσιμα, δημοκράτησε την ισχύ. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι τα χέρια που τα κρατούν είναι έτοιμα να τα διαχειριστούν.

Τριακόσια άλογα για όλους

Για να γίνει κατανοητό το μέγεθος της αλλαγής που έχει συντελεστεί, αρκεί μια απλή σύγκριση. Σε έναν θερμικό κινητήρα, 300 άλογα σημαίνουν ένα αυτοκίνητο υψηλών επιδόσεων που κοστίζει πολύ ακριβά και απαιτεί εμπειρία για να οδηγηθεί με ασφάλεια. Στον κόσμο της ηλεκτροκίνησης, αυτός ο αριθμός κυκλοφορεί σε μοντέλα μεσαίας κατηγορίας. Ο νέος ΚΟΚ, τα προγράμματα «Κινούμαι Ηλεκτρικά» και η κατακόρυφη πτώση στο κόστος των μπαταριών έχουν φέρει αυτοκίνητα με τεράστια ιπποδύναμη και άμεση, βίαιη επιτάχυνση, στο γκαράζ πολιτών που πριν από λίγα χρόνια οδηγούσαν ένα 1.400άρι οικογενειακό...







ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ









