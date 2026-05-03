Τραμπ προς τις αμερικανικές βιομηχανίες: Αφήστε τα αυτοκίνητα και φτιάξτε όπλα
Η αμερικανική κυβέρνηση εξετάζει τη συμμετοχή των μεγάλων αυτοκινητοβιομηχανιών στην παραγωγή στρατιωτικού εξοπλισμού, λόγω αυξανόμενων αναγκών σε οπλικά συστήματα.
Σε μια αιφνιδιαστική στρατηγική κίνηση, η κυβέρνηση των ΗΠΑ υπό τον Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να βρίσκεται σε επαφές με κορυφαίους κατασκευαστές αυτοκινήτων, όπως η Ford και η General Motors, με στόχο την ενίσχυση της παραγωγής στρατιωτικού εξοπλισμού.
Σύμφωνα με διεθνή δημοσιεύματα, ανώτατα στελέχη του Πενταγώνου έχουν ήδη πραγματοποιήσει προκαταρκτικές αλλά εκτενείς συζητήσεις με επικεφαλής της βιομηχανίας, μεταξύ των οποίων η Mary Barra και ο Jim Farley. Στο τραπέζι βρίσκονται τρόποι αξιοποίησης της τεχνογνωσίας των αυτοκινητοβιομηχανιών για την παραγωγή εξαρτημάτων και συστημάτων για οπλικά μέσα, ακόμα και μέσω προηγμένων μεθόδων όπως η τρισδιάστατη εκτύπωση..
