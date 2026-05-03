Τραμπ προς τις αμερικανικές βιομηχανίες: Αφήστε τα αυτοκίνητα και φτιάξτε όπλα
NEWSAUTO.GR

Τραμπ προς τις αμερικανικές βιομηχανίες: Αφήστε τα αυτοκίνητα και φτιάξτε όπλα

Η αμερικανική κυβέρνηση εξετάζει τη συμμετοχή των μεγάλων αυτοκινητοβιομηχανιών στην παραγωγή στρατιωτικού εξοπλισμού, λόγω αυξανόμενων αναγκών σε οπλικά συστήματα.

Τραμπ προς τις αμερικανικές βιομηχανίες: Αφήστε τα αυτοκίνητα και φτιάξτε όπλα

Σε μια αιφνιδιαστική στρατηγική κίνηση, η κυβέρνηση των ΗΠΑ υπό τον Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να βρίσκεται σε επαφές με κορυφαίους κατασκευαστές αυτοκινήτων, όπως η Ford και η General Motors, με στόχο την ενίσχυση της παραγωγής στρατιωτικού εξοπλισμού.

Σύμφωνα με διεθνή δημοσιεύματα, ανώτατα στελέχη του Πενταγώνου έχουν ήδη πραγματοποιήσει προκαταρκτικές αλλά εκτενείς συζητήσεις με επικεφαλής της βιομηχανίας, μεταξύ των οποίων η Mary Barra και ο Jim Farley. Στο τραπέζι βρίσκονται τρόποι αξιοποίησης της τεχνογνωσίας των αυτοκινητοβιομηχανιών για την παραγωγή εξαρτημάτων και συστημάτων για οπλικά μέσα, ακόμα και μέσω προηγμένων μεθόδων όπως η τρισδιάστατη εκτύπωση..



ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ



Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης