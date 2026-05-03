Τρέλα για αυτό το SUV - Πουλήθηκαν 30.000 σε 24 ώρες
Υπάρχουν στιγμές στην αυτοκινητοβιομηχανία που ένα νέο μοντέλο δεν παρουσιάζεται απλά... εκρήγνυται. Και αυτό έγινε κατα το πρώτο 24ωρο, έκθεσης αυτοκινήτου...
Το BYD Great Tang έκανε ακριβώς αυτό στις 24 Απριλίου, όταν η κινεζική εταιρεία άνοιξε τις προπαραγγελίες του στο πλαίσιο της Έκθεσης Αυτοκινήτου του Πεκίνου. Η BYD επιβεβαίωσε επίσημα πάνω από 30.000 δεσμευτικές προπαραγγελίες μέσα στο πρώτο 24ωρο.
Πρόκειται για παραγγελίες που συνοδεύονται από προκαταβολή χωρίς δικαίωμα επιστροφής. Οι αντιπρόσωποί της, ωστόσο, ήταν ακόμα πιο ενθουσιώδεις: σύμφωνα με το κινεζικό οικονομικό portal Sina Finance, τα δεδομένα σε επίπεδο αντιπροσωπειών έδειχναν συνολική ζήτηση που έφτανε τις 60.000 μονάδες μέσα σε 48 ώρες.
Η διαφορά έγκειται στη μεθοδολογία: οι αντιπρόσωποι συμπεριλαμβάνουν και επιστρέψιμες καταθέσεις και προκαταρκτικές κρατήσεις, πέρα από τις επίσημα δεσμευτικές παραγγελίες. Κάποια δημοσιεύματα μιλούσαν ακόμα και για 100.000 κρατήσεις σε 72 ώρες, χωρίς επίσημη επιβεβαίωση...
