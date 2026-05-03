Τρέλα για αυτό το SUV - Πουλήθηκαν 30.000 σε 24 ώρες

Το BYD Great Tang έκανε ακριβώς αυτό στις 24 Απριλίου, όταν η κινεζική εταιρεία άνοιξε τις προπαραγγελίες του στο πλαίσιο της Έκθεσης Αυτοκινήτου του Πεκίνου. Η BYD επιβεβαίωσε επίσημα πάνω από 30.000 δεσμευτικές προπαραγγελίες μέσα στο πρώτο 24ωρο.

Πρόκειται για παραγγελίες που συνοδεύονται από προκαταβολή χωρίς δικαίωμα επιστροφής. Οι αντιπρόσωποί της, ωστόσο, ήταν ακόμα πιο ενθουσιώδεις: σύμφωνα με το κινεζικό οικονομικό portal Sina Finance, τα δεδομένα σε επίπεδο αντιπροσωπειών έδειχναν συνολική ζήτηση που έφτανε τις 60.000 μονάδες μέσα σε 48 ώρες.

Η διαφορά έγκειται στη μεθοδολογία: οι αντιπρόσωποι συμπεριλαμβάνουν και επιστρέψιμες καταθέσεις και προκαταρκτικές κρατήσεις, πέρα από τις επίσημα δεσμευτικές παραγγελίες. Κάποια δημοσιεύματα μιλούσαν ακόμα και για 100.000 κρατήσεις σε 72 ώρες, χωρίς επίσημη επιβεβαίωση...





