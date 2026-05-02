F1 GP Μαϊάμι: Απόλυτη κυριαρχία της McLaren

Η MCL40 ήταν το καλύτερο μονοθέσιο σήμερα, ο Νόρις οδήγησε άψογα και είχαμε για πρώτη φορά φέτος ένα μονοθέσιο άλλο από τις Mercedes να κερδίζει.Ο Λάντο Νόρις κέρδισε εμφατικά το Sprint του Μαϊάμι. Τον θρίαμβο της McLaren ολοκλήρωσε ο Πιάστρι ο οποίος τερμάτισε δεύτερος, κρατώντας πίσω του στο τέλος τον Λεκλέρ.