Ανατροπή: Τα κινεζικά SUV αλλάζουν ριζικά τις τιμές στην Ελλάδα

Και αν κάποιος αμφέβαλλε για την έκταση αυτής της αλλαγής, τα νούμερα μιλούν από μόνα τους: η Chery πούλησε περίπου 2,8 εκατομμύρια αυτοκίνητα το 2025, με τα SUV να αντιπροσωπεύουν πάνω από το 80% αυτής της παραγωγής. Αυτό δεν είναι απλώς μια εμπορική επιτυχία — είναι μια στρατηγική δήλωση για το πού πηγαίνει η αυτοκινητοβιομηχανία παγκοσμίως.

Οι Κινέζοι κατασκευαστές δεν εμφανίστηκαν άναρχα στις ευρωπαϊκές αγορές. Νέες μάρκες όπως η Omoda και η Jaecoo σχεδιάστηκαν εξ αρχής για τον δυτικό αγοραστή, με ευρωπαϊκά standards, σύγχρονη αισθητική και εξοπλισμό που μέχρι πρότινος βρίσκαμε μόνο σε premium μοντέλα — αλλά σε τιμές που αλλάζουν εντελώς τα δεδομένα της κατηγορίας.