Αποστολή στη Γερμανία: Αυτό είναι το νέο Volkswagen ID. Polo
Η Volkswagen επαναπροσδιορίζει την παρουσία της στην ηλεκτροκίνηση, αυτή τη φορά με την επιστροφή ενός εκ των πιο εμβληματικών της μοντέλων.
Το νέο ID. Polo αποτελεί την αμιγώς ηλεκτρική εκδοχή και ουσιαστικά τον διάδοχο του θρυλικού Polo, ενός μοντέλου που μετρά 50 χρόνια ιστορίας, 6 γενεές και πάνω από 20 εκατομμύρια μονάδες.
Η επιλογή της ονομασίας «Polo» δεν είναι τυχαία. Mετά από χρόνια με πιο «απρόσωπες» ονομασίες στη σειρά ID., η Volkswagen επενδύει εκ νέου στην εμπορική της κληρονομιά. Έτσι, το μοντέλο, που θα μπορούσε έχει τον κωδικό ID.2, όντας μικρότερο σε διαστάσεις από το ID.3 Neo, βαφτίστηκε τελικά ID. Polo. H Volkswagen όμως θα συνεχίσει την αλλαγή της στρατηγικής της και στο μέλλον, όπου αναμένονται τα ID. Golf και ID. Tiguan.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr