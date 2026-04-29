Αποστολή στη Γερμανία: Αυτό είναι το νέο Volkswagen ID. Polo
NEWSAUTO.GR

Η Volkswagen επαναπροσδιορίζει την παρουσία της στην ηλεκτροκίνηση, αυτή τη φορά με την επιστροφή ενός εκ των πιο εμβληματικών της μοντέλων.

Το νέο ID. Polo αποτελεί την αμιγώς ηλεκτρική εκδοχή και ουσιαστικά τον διάδοχο του θρυλικού Polo, ενός μοντέλου που μετρά 50 χρόνια ιστορίας, 6 γενεές και πάνω από 20 εκατομμύρια μονάδες.

Η επιλογή της ονομασίας «Polo» δεν είναι τυχαία. Mετά από χρόνια με πιο «απρόσωπες» ονομασίες στη σειρά ID., η Volkswagen επενδύει εκ νέου στην εμπορική της κληρονομιά. Έτσι, το μοντέλο, που θα μπορούσε έχει τον κωδικό ID.2, όντας μικρότερο σε διαστάσεις από το ID.3 Neo, βαφτίστηκε τελικά ID. Polo. H Volkswagen όμως θα συνεχίσει την αλλαγή της στρατηγικής της και στο μέλλον, όπου αναμένονται τα ID. Golf και ID. Tiguan.


ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ




Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης