Αποστολή στη Γερμανία: Αυτό είναι το νέο Volkswagen ID. Polo

Το νέο ID. Polo αποτελεί την αμιγώς ηλεκτρική εκδοχή και ουσιαστικά τον διάδοχο του θρυλικού Polo, ενός μοντέλου που μετρά 50 χρόνια ιστορίας, 6 γενεές και πάνω από 20 εκατομμύρια μονάδες.

Η επιλογή της ονομασίας «Polo» δεν είναι τυχαία. Mετά από χρόνια με πιο «απρόσωπες» ονομασίες στη σειρά ID., η Volkswagen επενδύει εκ νέου στην εμπορική της κληρονομιά. Έτσι, το μοντέλο, που θα μπορούσε έχει τον κωδικό ID.2, όντας μικρότερο σε διαστάσεις από το ID.3 Neo, βαφτίστηκε τελικά ID. Polo. H Volkswagen όμως θα συνεχίσει την αλλαγή της στρατηγικής της και στο μέλλον, όπου αναμένονται τα ID. Golf και ID. Tiguan.





