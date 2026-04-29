Εκεί που η επισκευή αυτοκινήτου κοστίζει όσο ένα σπίτι

Σε μια άλλη χώρα, η αλλαγή λαδιού σε ένα αυτοκίνητο είναι μια ρουτίνα. Στη Γάζα, το 2026, μπορεί να κοστίσει πάνω από 2.600 δολάρια. Η επισκευή ενός αυτοκινήτου στη Λωρίδα της Γάζας έχει φτάσει σε κόστος ισάξιο με την αγορά ενός σπιτιού, σε μια κρίση που αποκαλύπτει την πλήρη κατάρρευση της εφοδιαστικής αλυσίδας στην πολύπαθη περιοχή.

Σύμφωνα με τις συμφωνίες κατάπαυσης του πυρός του Οκτωβρίου 2025, οι οποίες προβλέπουν την είσοδο περίπου 600 φορτηγών ημερησίως στη Λωρίδα της Γάζας, τα στοιχεία από το Γραφείο Πληροφοριών της Κυβέρνησης στη Γάζα δείχνουν ότι η πραγματική συμμόρφωση με αυτό το επίπεδο δεν υπερβαίνει το 38%. Τα ανταλλακτικά αυτοκινήτων παραμένουν ουσιαστικά εκτός των επιτρεπόμενων εισαγωγών: από τα περισσότερα από 3.000 εμπορικά φορτηγά που εισήλθαν από την έναρξη της εκεχειρίας, μόνο ένα διατέθηκε αποκλειστικά για ανταλλακτικά.

Τιμές που ξεφεύγουν από κάθε λογική

Η πραγματικότητα στα συνεργεία είναι συντριπτική. Ο Mohammed Imad, μηχανικός από τον καταυλισμό Nuseirat, δήλωσε ότι μια ολοκληρωμένη επισκευή αυτοκινήτου που κόστιζε 2.000–2.500 σέκελ πριν τον πόλεμο, έχει πλέον ξεπεράσει τα 17.000 σέκελ — περισσότερα από 5.650 δολάρια.

Η τιμή ενός πλήρους κινητήρα αυτοκινήτου εκτινάχθηκε από 6.000 σε 28.000 σέκελ, ενώ ένα μεταχειρισμένο ελαστικό λεωφορείου πωλείται για περίπου 20.000 σέκελ. Ακόμα και η απλή αλλαγή λαδιού έχει καταστεί απρόσιτη: ένα τζιπ που χρειάζεται περίπου 8 λίτρα λαδιού συνεπάγεται κόστος έως 8.000 σέκελ, δηλαδή πάνω από 2.600 δολάρια για μία μόνο αλλαγή.

Μαύρη αγορά και ανασφαλή ανταλλακτικά

Ο οικονομολόγος Ahmed Abu Qamar εξηγεί ότι ο περιορισμός εισαγωγών χωρίς αποτελεσματική ρύθμιση επέτρεψε στη μαύρη αγορά να ελέγχει τις τιμές, με άμεσες επιπτώσεις στο κόστος μεταφοράς για τους πολίτες — η διαδρομή Γάζα-Χανούνη έφτασε τα 20 σέκελ, από 5 σέκελ που ήταν πριν. Ο Rushdi al-Khor, πρόεδρος της Ένωσης Ανταλλακτικών Αυτοκινήτων, εκτιμά ότι οι ποσότητες που εισέρχονται καλύπτουν μόλις το 5% των αναγκών της αγοράς, ενώ τα περισσότερα διαθέσιμα ανταλλακτικά δεν είναι γνήσια και δεν υπόκεινται σε επαρκή τεχνικό έλεγχο. Η απελπισία οδηγεί πολλούς στη χρήση ληγμένων εξαρτημάτων και καμένου λαδιού, εγείροντας σοβαρές ανησυχίες για τροχαία ατυχήματα.

Όταν σταματούν τα ασθενοφόρα

Η κρίση δεν είναι μόνο οικονομική. Ο εκπρόσωπος της Αρχής Πολιτικής Άμυνας, ταγματάρχης Mahmoud Basal, προειδοποίησε ότι η επιχειρησιακή ικανότητα της υπηρεσίας έχει μειωθεί στο 10% της αρχικής — η πόλη της Γάζας διαθέτει μόλις τρία οχήματα έκτακτης ανάγκης, και αν σταματήσει ένα, σταματά η υπηρεσία για ολόκληρη την πόλη. Κατά τη διάρκεια του 2025, ο πόλεμος κατέστρεψε 23 οχήματα πολιτικής άμυνας, ενώ 211 ασθενοφόρα υπέστησαν ζημιές. Η Παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος έχει ήδη προειδοποιήσει για επικείμενη υγειονομική καταστροφή.

Νομικές διαστάσεις

Το Κέντρο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Γάζας έκρινε ότι η παρεμπόδιση εισαγωγής βιομηχανικών λαδιών και ανταλλακτικών συνιστά παραβίαση του άρθρου 59 της Τέταρτης Σύμβασης της Γενεύης, το οποίο υποχρεώνει την κατοχική δύναμη να διευκολύνει τη διέλευση ανθρωπιστικών προμηθειών. Οι ισραηλινές αρχές δεν σχολίασαν τους εν λόγω περιορισμούς. Στη Γάζα του 2026, ένα αυτοκίνητο δεν είναι πλέον μέσο μεταφοράς. Είναι πολυτέλεια που λίγοι μπορούν να συντηρήσουν — και η αδυναμία αυτή πληρώνεται με ανθρώπινες ζωές.







