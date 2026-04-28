Έτσι την πατάνε χιλιάδες οδηγοί με τα ακουστικά στο αυτοκίνητο

Ο Νόμος 5209/2025 έκλεισε τα «παραθυράκια» που άφηνε ο παλιός ΚΟΚ. Το πνεύμα του είναι απλό και αμείλικτο: ο οδηγός δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να αγγίζει το κινητό ή να αποσπάται κατά την οδήγηση. Και η λέξη «αγγίζει» εδώ έχει κυριολεκτική σημασία.

Το μεγάλο παρεξηγημένο: τα ενσύρματα handsfree

Εδώ βρίσκεται η παγίδα που «πιάνει» τους περισσότερους. Τα ενσύρματα ακουστικά - αυτά που συνδέονται με καλώδιο στη θύρα του κινητού - δεν θεωρούνται πλέον αποδεκτή λύση. Ο λόγος είναι απλός: για να τα χρησιμοποιήσεις, πρέπει να αγγίξεις τη συσκευή, να τη συνδέσεις, να την ξεκλειδώσεις. Κάθε τέτοια κίνηση αποτελεί παράβαση.

Ο νόμος δεν ρωτά αν κρατούσες το τηλέφωνο στο χέρι όταν μίλαγες. Ρωτά αν το άγγιξες. Αν το κινητό δεν ήταν σε βάση και έπρεπε να το πιάσεις έστω για μία στιγμή - έχεις παρανομήσει

