Ο ελληνικός στόλος αυτοκινήτων… έσπασε - Μεγάλο κόστος για τους κατόχους

Ήταν αναμενόμενο…. Τα στοιχεία από τις μεγαλύτερες εταιρείες οδικής βοήθειας της χώρας αποτυπώνουν πλέον ένα φαινόμενο που ξεφεύγει από τη στατιστική ανωμαλία και εδραιώνεται ως δομικό πρόβλημα: ο ελληνικός στόλος αυτοκινήτων, ο γηραιότερος στην Ευρώπη, έχει αρχίσει κυριολεκτικά να καταρρέει.

Το 2022, η μηχανική βλάβη αποτελούσε αιτία για το 58,2% των κλήσεων οδικής βοήθειας. Ένα χρόνο αργότερα, το 2023, το ποσοστό είχε ήδη αναρριχηθεί στο 63%. Και το 2024, για τα οχήματα ηλικίας άνω των 30 ετών, έφτασε στο 70%. Το 2025 δε ξεπέρασε το 72%... Δεν μιλάμε πια για μπαταρία που άφησε τον οδηγό, για σκασμένο ελαστικό, για τρακαρισμα. Μιλάμε για βαριές μηχανικές βλάβες — κινητήρες, κιβώτια ταχυτήτων, συστήματα ψύξης — που ακινητοποιούν οχήματα κάθε μέρα στους ελληνικούς δρόμους.