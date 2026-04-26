Απίστευτες εικόνες: Χιλιάδες αυτοκίνητα στην έρημο — και μερικά από αυτά ανήκαν σε Έλληνες

Η εικόνα με τα χιλιάδες αυτοκίνητα παραταγμένα στην έρημο δεν είναι απλώς εντυπωσιακή. Είναι το αποτύπωμα μιας από τις μεγαλύτερες κρίσεις που πέρασε ποτέ η παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία, με πρωταγωνιστή το Group της Volkswagen αρχικά λαο μετέπιτα και άλλους ομίλους και κυρίως την Stellantis - και αφετηρία το γνωστό σκάνδαλο Dieselgate.

Η ιστορία ξεκινά τον Σεπτέμβριο του 2015, όταν η Αμερικανική Υπηρεσία Περιβαλλοντικής Προστασίας (EPA) αποκάλυψε ότι η Volkswagen είχε προγραμματίσει σκόπιμα τους πετρελαιοκινητήρες της ώστε να ενεργοποιούν τους ελέγχους εκπομπών μόνο κατά τη διάρκεια εργαστηριακών δοκιμών. Στην πραγματικότητα, τα αυτοκίνητα έβγαζαν ρύπους σε 40 φορές υψηλότερα επίπεδα από τα επιτρεπτά όρια. Το λογισμικό ήταν τόσο εξελιγμένο ώστε μπορούσε να «καταλάβει» πότε το όχημα βρισκόταν σε δοκιμή και να συμπεριφερθεί ανάλογα — ένα ψέμα κωδικοποιημένο σε εκατομμύρια αυτοκίνητα παγκοσμίως...





ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ





