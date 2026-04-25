Αστυνομία: Ξεφουσκώνουν τα λάστιχα μέχρι να πληρώσουν τα χρέη τους

Στη Σαξονία, σε μια γερμανική πόλη που ακούει στο όνομα Ζittau και έχει 25.000 κατοίκους, μια μυστηριώδης συσκευή γνωστή ως «Ventilwächter» — δηλαδή «φρουρός της βαλβίδας» — έχει αναλάβει ρόλο δημοτικού εκδικητή. Εδώ και ένα χρόνο, αν αγνοείς τις οφειλές σου προς τον Δήμο, αυτό το αθώο μεταλλάκι κουμπώνει στη βαλβίδα του λάστιχού σου και αρχίζει αθόρυβα να το αδειάζει. Όχι απότομα. Αργά. Με μεθοδικότητα γερμανικής μηχανής. Θα το καταλάβεις στον δρόμο, και μάλλον αργά.

Η ιδέα είναι απλή: πληρώνεις ό,τι χρωστάς ή αφήνεις το αυτοκίνητό σου να καταλήξει σε ένα τεράστιο μεταλλικό σαλιγκάρι στη μέση του δρόμου. Και επειδή οι Γερμανοί δεν κάνουν ημίμετρα, η πόλη έχει συσσωρεύσει πάνω από 16.800 ανεξόφλητες οφειλές συνολικού ύψους περίπου δύο εκατομμυρίων ευρώ. Το Ventilwächter δεν είναι έμπνευση της Ζittau — πόλεις όπως η Δρέσδη, η Görlitz και η Grimma το χρησιμοποιούν εδώ και χρόνια με αξιοσημείωτη επιτυχία. Στη Δρέσδη, το 2024, από 60 παρεμποδισμένα οχήματα, οι 47 οφειλέτες έτρεξαν να πληρώσουν αμέσως. Αυτό είναι ποσοστό επιτυχίας 78%, κάτι που στην Ελλάδα το λέμε «θαύμα»...







