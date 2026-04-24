Η στρατηγική του… κλέψαντος

Το νέο iCaur V27 εμφανίστηκε μπροστά στους δημοσιογράφους μας, στο Πεκίνο και άνοιξε μια συζήτηση που δεν είναι καινούργια, αλλά πλέον αποκτά άλλη βαρύτητα. Το SUV της iCaur, θυγατρικής της Chery, δεν κρύβει τις σχεδιαστικές του επιρροές. Οι αναλογίες, η κάθετη μάσκα, τα έντονα τετραγωνισμένα φτερά και η συνολική σιλουέτα παραπέμπουν ξεκάθαρα στο Land Rover Defender. Δεν αναφερόμαστε απλώς σε μια έμπνευση. Η οπτική συγγένεια είναι τόσο έντονη που εύκολα μπορεί να χαρακτηριστεί ως αντιγραφή ενός από τα πιο αναγνωρίσιμα off-road μοντέλα παγκοσμίως.

Η μεγάλη διαφορά όμως δεν βρίσκεται στο design, αλλά στην τιμή. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το iCaur V27 αναμένεται να τοποθετηθεί περίπου 50% χαμηλότερα από ένα αντίστοιχο Defender, δημιουργώντας μια εξίσωση που αλλάζει τους κανόνες του παιχνιδιού. Και αυτό είναι το σημείο που κάνει τέτοια μοντέλα επικίνδυνα ανταγωνιστικά για την ευρωπαϊκή αγορά.





