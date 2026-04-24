Έλληνας πρωταθλητής μετέφερε με το αυτοκίνητό του 1,15 εκατ. ευρώ σε σακούλες

Περίπου στις 21:00, αστυνομικοί που πραγματοποιούσαν τυχαίους ελέγχους στην Εθνική Οδό, στο ύψος του Κιάτου, σταμάτησαν το όχημά του και, ανοίγοντας το πορτμπαγκάζ, βρέθηκαν μπροστά σε ένα απίθανο θέαμα: 1.150.000 ευρώ σε μετρητά, χωμένα σε απλές σακούλες σούπερ μάρκετ.

Ο οδηγός, γνωστός παγκόσμιος πρωταθλητής του τζούντο, μεταφέρθηκε αμέσως στη ΓΑΔΑ, όπου τον ανέλαβε η Υπηρεσία Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος — αυτό που στη χώρα μας αποκαλούν ανεπίσημα «ελληνικό FBI». Ολόκληρη η νύχτα πέρασε με εντατικές ανακρίσεις, χωρίς ο ίδιος να λυγίσει από την εξήγησή του: ότι συγκέντρωσε το χρηματικό ποσό από διάφορους επιχειρηματίες της Αττικής και το μετέφερε σε έναν ακόμη επιχειρηματία στην Πελοπόννησο...







