Έλληνας πρωταθλητής μετέφερε με το αυτοκίνητό του 1,15 εκατ. ευρώ σε σακούλες
Ανδρας με βιογραφικό γεμάτο μετάλλια και καθαρό ποινικό μητρώο βρέθηκε το βράδυ της Τετάρτης στο επίκεντρο μιας από τις πιο αλλόκοτες υποθέσεις της ελληνικής αστυνομίας.
Περίπου στις 21:00, αστυνομικοί που πραγματοποιούσαν τυχαίους ελέγχους στην Εθνική Οδό, στο ύψος του Κιάτου, σταμάτησαν το όχημά του και, ανοίγοντας το πορτμπαγκάζ, βρέθηκαν μπροστά σε ένα απίθανο θέαμα: 1.150.000 ευρώ σε μετρητά, χωμένα σε απλές σακούλες σούπερ μάρκετ.
Ο οδηγός, γνωστός παγκόσμιος πρωταθλητής του τζούντο, μεταφέρθηκε αμέσως στη ΓΑΔΑ, όπου τον ανέλαβε η Υπηρεσία Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος — αυτό που στη χώρα μας αποκαλούν ανεπίσημα «ελληνικό FBI». Ολόκληρη η νύχτα πέρασε με εντατικές ανακρίσεις, χωρίς ο ίδιος να λυγίσει από την εξήγησή του: ότι συγκέντρωσε το χρηματικό ποσό από διάφορους επιχειρηματίες της Αττικής και το μετέφερε σε έναν ακόμη επιχειρηματία στην Πελοπόννησο...
