Τρεις μέρες παρκαρισμένο και το σηκώνουν

Μια μικρή ισπανική πόλη αποφάσισε να βάλει τέλος σε αυτό, και η απόφασή της αξίζει να μας προβληματίσει σοβαρά. Το δημοτικό συμβούλιο της Ίμπιζα τροποποίησε πρόσφατα τον Δημοτικό Κανονισμό Κυκλοφορίας, θεσπίζοντας ένα απλό αλλά ριζικό μέτρο: κανένα όχημα δεν επιτρέπεται να παραμένει στο ίδιο σημείο στον δημόσιο δρόμο για περισσότερο από 72 ώρες. Όσα ξεπερνούν αυτό το όριο μεταφέρονται αμέσως στο δημοτικό χώρο φύλαξης, με στόχο την αποτροπή συσσώρευσης εγκαταλελειμμένων ή «παγωμένων» οχημάτων που δεσμεύουν θέσεις χωρίς να εξυπηρετούν κανέναν.

Σημαντική λεπτομέρεια που αξίζει να υπογραμμιστεί: το μέτρο αφορά και τα νόμιμα σταθμευμένα αυτοκίνητα. Δεν χρειάζεται να βρίσκεται σε απαγορευμένη θέση για να απομακρυνθεί. Αρκεί να έχει μείνει ακίνητο για τρεις μέρες.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ









