Ποιο scooter διέλυσε τον ανταγωνισμό τον Μάρτιο στην Ελλάδα

Μπορεί ο δύσκολος Φεβρουάριος να κινήθηκε σε χαμηλά επίπεδα, ωστόσο ο Μάρτιος έφερε ξανά θετικό πρόσιμο στην αγορά δικύκλων στη χώρα μας. Πιο συγκεκριμένα, τον περασμένο μήνα είχαμε 6.207 ταξινομήσεις έναντι 5.679 του αντίστοιχου μήνα του 2025 καταγράφοντας αύξηση 9,3%.





Στο σύνολο του τριμήνου έχουμε 15.061 ταξινομήσεις ξεπερνώντας κατά 839 το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι. Στους κατασκευαστές, την πρώτη θέση για μια ακόμα φορά βρέθηκε η Honda με 1.207 ταξινομήσεις και μερίδιο 19,45%. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε η SYM με μερίδιο 16,76%, ενώ στην 3η θέση ανέβηκε η Yamaha με 11,5%. Piaggio, Daytona, Voge, Zontes και QJMotor ακολουθούν με καλά ποσοστά.





