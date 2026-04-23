Ερχεται Ελλάδα το… ναυάγιο των Τούρκων;

Η Togg, η σύμπραξη μεγάλων τουρκικών ομίλων όπως η Anadolu Group, η Zorlu Holding, η BMC και η Turkcell, με ισχυρή πολιτική στήριξη από την κυβέρνηση — γεννήθηκε το 2018 με στόχο να φέρει την Τουρκία στον χάρτη της ηλεκτρικής αυτοκινητοβιομηχανίας. Το εργοστάσιο άνοιξε στο Γκέμλικ της Βούρσας το 2020, η παραγωγή ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2022, και ήδη από το 2023 το SUV T10X κυκλοφορούσε στους τουρκικούς δρόμους. Στην εγχώρια αγορά, το εγχείρημα έδειχνε να δικαιώνεται: περίπου 19.583 μονάδες πωλήθηκαν το πρώτο χρόνο, και πάνω από 30.000 το 2024 — αριθμοί που έδιναν στην Togg το ένα πέμπτο της τουρκικής αγοράς ηλεκτρικών αυτοκινήτων.