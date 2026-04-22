Αποκάλυψη: Νεα αυτοκινητοβιομηχανία στην Ελλάδα - Δείτε τα αυτοκίνητά της
Οπως αποκάλυψε η ΠΙΣΩ ΚΙΝΗΣΗ του newsauto, iCAUR, η νέα global μάρκα της Chery, ετοιμάζεται να κάνει άμεση είσοδο στην ελληνική αγορά, μέσω της Star Automotive Hellas — του ίδιου ομίλου που φέρνει ήδη στη χώρα μας τα OMODA και JAECOO.
Δεν πρόκειται για κάτι που «έρχεται κάποτε». Πρόκειται για κίνηση που ήδη προετοιμάζεται και αναμένεται να υλοποιηθεί σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Η iCAUR είναι το αποτέλεσμα συνεργασίας μεταξύ της Chery — μίας από τις μεγαλύτερες αυτοκινητοβιομηχανίες της Κίνας — και της SmartMi Tech, εταιρείας που έχει χτίσει τη φήμη της γύρω από connectivity και σύγχρονη τεχνολογία προϊόντων. Το αποτέλεσμα; Μία μάρκα που φτιάχτηκε από την αρχή για τις διεθνείς αγορές, με έντονο design, έξυπνη τεχνολογία και πραγματική off-road ψυχή.
Το positioning είναι ξεκάθαρο: πιο tech από την OMODA, πιο lifestyle από την JAECOO, και καθαρά ηλεκτρική — ή με επιλογή range extender (EREV) για όσους θέλουν μεγαλύτερη ευελιξία.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr