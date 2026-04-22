Πρωτοφανής σύλληψη οδηγού στην Αττική έπειτα από 20 χρόνια

Ένα περιστατικό που οι αστυνομικές αρχές χαρακτηρίζουν ως ένα από τα πιο ασυνήθιστα των τελευταίων είκοσι ετών εκτυλίχθηκε προ λίγων εβδομάδων στην περιοχή στη δυτική Αττική. Δεν επρόκειτο για καταδίωξη, ούτε για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, ούτε καν για υπέρβαση ταχύτητας. Ο λόγος ήταν ένα μικροσκοπικό αυτοκίνητο που είχε μετατραπεί σε πλήρως λειτουργική κινητή ντίσκο, ικανή να «ταρακουνά» ολόκληρη γειτονιά.

Το όχημα, ένα smart fortwo δεν θύμιζε σε τίποτα την αθώα εμφάνισή του. Στο εσωτερικό του είχε εγκατασταθεί ένα ολόκληρο σύστημα ήχου υψηλής απόδοσης: δύο ενισχυτές, έξι ηχεία μεγάλης ισχύος και δύο ξεχωριστές μπαταρίες αποκλειστικά για την τροφοδοσία του, προκειμένου η ηχητική εγκατάσταση να λειτουργεί ανεξάρτητα από τον κινητήρα του οχήματος. Και αυτό ακριβώς έκανε ο οδηγός: κυκλοφορούσε με σβηστό τον κινητήρα αλλά με τη μουσική στη διαπασών, με αποτέλεσμα οι δονήσεις να φτάνουν μέχρι τα σπίτια της περιοχής.