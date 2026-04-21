Η αυτοκινητοβιομηχανία που είναι και στην Ελλάδα ρίχνει στις θάλασσες το… θηρίο της

Η FOTON Motor περνά σε μια νέα εποχή, ρίχνοντας κυριολεκτικά στη θάλασσα ένα από τα μεγαλύτερα «θηρία» μεταφοράς αυτοκινήτων στον κόσμο. Η συμφωνία αποκλειστικής χρήσης με τη COSCO SHIPPING για το Ro-Ro πλοίο Kai Yuankou δεν είναι μια απλή συνεργασία. Είναι μια στρατηγική κίνηση που δείχνει ξεκάθαρα ποιος θέλει να ελέγχει το παιχνίδι από την παραγωγή μέχρι την παράδοση.

Το Kai Yuankou είναι ένα πλοίο 219 μέτρων που μπορεί να μεταφέρει έως και 8.000 οχήματα σε κάθε ταξίδι. Ανήκει στη νέα γενιά «πράσινων» car carriers, με τεχνολογία διπλού καυσίμου LNG και προηγμένα συστήματα διαχείρισης φορτίου. Δεν μιλάμε για ένα ακόμα πλοίο στόλου. Μιλάμε για ένα εργαλείο κυριαρχίας.

