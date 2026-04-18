Νεκρός οδηγός σε αγώνα αυτοκινήτων
Νεκρός οδηγός σε αγώνα αυτοκινήτων
Τραγική εξέλιξη είχε ο πρώτος προκριματικός αγώνας για τις 24 ώρες του Νίρμπουργκρινγκ, με οδηγό να χάνει την ζωή του έπειτα από ατύχημα στο οποίο ενεπλάκησαν επτά αγωνιζόμενοι.
Τραγική εξέλιξη είχε ο πρώτος προκριματικός αγώνας για τις 24 ώρες του Νίρμπουργκρινγκ, με οδηγό να χάνει την ζωή του έπειτα από ατύχημα στο οποίο ενεπλάκησαν επτά αγωνιζόμενοι.
Ο οδηγός αγώνων Γιούχα Μιέτινεν απεβίωσε έπειτα από ατύχημα στο οποίο ενεπλάκη η BMW 325i που οδηγούσε κατά τον πρώτο προκριματικό αγώνα των 24ωρών του Νίρμπουργκρινγκ, στον οποίον συμμετέχει και ο Μαξ Φερστάπεν.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα