Ο πρωταθλητής, Θωμάς Κρασώνης, στη Βαλένθια για την πρεμιέρα του ευρωπαϊκού NASCAR

Έπειτα από μία ιστορική αγωνιστική χρονιά το 2025, η οποία τον είδε να γίνεται ο πρώτος Έλληνας που κατακτά πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα σε μεγάλη επαγγελματική κατηγορία αγώνων αυτοκινήτου, ο Θωμάς Κρασώνης μπαίνει στη νέα χρονιά ως ένας από τους κύριους διεκδικητές του πρωταθλήματος.