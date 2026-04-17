Το αυτοκίνητο που δεν αγοράζει κανεις επιστρέφει

Όταν η Xiaomi — η κινεζική εταιρεία που κέρδισε τον κόσμο με τα smartphones της — αποφάσισε να κατασκευάσει αυτοκίνητο, πολλοί έγειραν αμφιβολίες. Η απάντηση ήρθε μέσα σε λίγους μήνες: το Xiaomi SU7 αποτέλεσε ένα από τα πιο δημοφιλή αυτοκίνητα στην αγορά της Κίνας, καταφέρνοντας να σημειώσει εντυπωσιακές πωλήσεις και να εξελιχθεί πολύ γρήγορα σε best seller της κατηγορίας.

Τα νούμερα μιλούσαν από μόνα τους: τον Φεβρουάριο της πρώτης χρονιάς διάθεσής του, το μοντέλο κατέγραψε περίπου 24.000 πωλήσεις μέσα σε λιγότερο από έναν μήνα, αριθμός που στον δυτικό κόσμο θα έμοιαζε με επιστημονική φαντασία για ένα brand νεοεισερχόμενο στην αυτοκινητοβιομηχανία. Μέσα σε λιγότερο από δέκα μήνες, ξεπέρασε σε πωλήσεις ακόμη και το Tesla Model 3.

Η κατακόρυφη πτώση — και η εξήγηση πίσω από αυτήν

Κι όμως, μόλις έναν χρόνο αργότερα, τα στοιχεία δείχνουν μια εντελώς διαφορετική εικόνα, με τις πωλήσεις να έχουν περιοριστεί σε μόλις 218 μονάδες, σημειώνοντας πτώση της τάξεως του 99,1%.

Εντούτοις, το πιο ασυνήθιστο στοιχείο στην υπόθεση είναι ότι η μείωση αυτή δεν συνιστά αρνητική εξέλιξη για την κινεζική εταιρεία, αλλά εντάσσεται στο ευρύτερο στρατηγικό της σχέδιο. Η εταιρεία αποφάσισε συνειδητά να «κλείσει» τη στρόφιγγα, περιορίζοντας την παραγωγή ώστε να ετοιμάσει τον δρόμο για τη νέα γενιά. Οι γραμμές παραγωγής προσαρμόζονταν σταδιακά για την κατασκευή της νέας γενιάς, η οποία ήδη έχει εισέλθει σε φάση μαζικής παραγωγής με ρυθμό περίπου 800 οχημάτων ημερησίως.



