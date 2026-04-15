Επίσημο: Αλλάζουν τα πάντα στα φώτα των αυτοκινήτων μας

Η πιο καθοριστική κίνηση έχει ήδη αποφασιστεί: από το 2026, κάθε νέο αυτοκίνητο που κυκλοφορεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει υποχρεωτικά να φέρει προηγμένα προσαρμοζόμενα φώτα. Αυτά τα συστήματα αλλάζουν αυτόματα τη δέσμη και την ένταση του φωτισμού ανάλογα με τις συνθήκες οδήγησης, καθιστώντας τα παραδοσιακά «μεσαία και μεγάλα» φώτα ουσιαστικά απαρχαιωμένα.

Τα λεγόμενα adaptive ή matrix LED φώτα είναι ήδη ευρέως διαδεδομένα σε πολλές αγορές. Το βασικό τους χαρακτηριστικό είναι ότι «σπάνε» τη φωτεινή δέσμη σε πολλά μικρά τμήματα, φωτίζοντας επιλεκτικά τον δρόμο χωρίς να τυφλώνουν τους ερχόμενους οδηγούς. Σε πραγματικές συνθήκες, αυτή η τεχνολογία αυξάνει την ορατότητα έως και 86% σε σχέση με τα συμβατικά φώτα — μια διαφορά που στη νυχτερινή οδήγηση μπορεί να σώσει ζωές...







