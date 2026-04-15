Καύσιμα: Ετοιμαζόμαστε για το χειρότερο σενάριο
Υπάρχει ένα ερώτημα που κυριαρχεί αθόρυβα στις κλειστές συσκέψεις κυβερνήσεων και ευρωπαϊκών θεσμών τις τελευταίες εβδομάδες: πόσο καιρό ακόμα αντέχουν τα αποθέματα; Η απάντηση δεν είναι ούτε ησυχαστική ούτε καταστροφολογική, αλλά κάτι ακόμα πιο ανήσυχο: είναι αβέβαιη.
Η κρίση στα Στενά του Ορμούζ έχει αναγκάσει κυβερνήσεις και ευρωπαϊκά επιτελεία να περάσουν από τη θεωρία στην πράξη, επικαιροποιώντας σχέδια έκτακτης ανάγκης που για πολλά χρόνια παρέμεναν στα συρτάρια. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ζητήσει από τα κράτη-μέλη να ενημερώνουν σε καθημερινή βάση την κατάσταση των αποθεμάτων τους, ενώ ο επίτροπος Ενέργειας Νταν Γιούργκενσεν έχει αναφερθεί δημοσίως σε «όλες τις πιθανότητες», φράση που στη γλώσσα των Βρυξελλών σημαίνει ότι ακόμα και τα πιο ακραία μέτρα βρίσκονται επίσημα στο τραπέζι.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα