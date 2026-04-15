Συγκρίνουμε τη νέα BMW X3 με το νέο Lexus NX στην plug-in υβριδική τους μορφή

Αφορμή για τη συγκεκριμένη συγκριτική δοκιμή υπήρξε ένα τηλεφώνημα. Ένας φίλος, στέλεχος μεγάλης εταιρείας, με πήρε για να μου ανακοινώσει ότι το επόμενο εταιρικό του αυτοκίνητο θα είναι, μετά από πολλή σκέψη, το Lexus NX 450h+. Και ότι το δίλημμα για τον ίδιο ήταν το συγκεκριμένο ή η ΒΜW X3.