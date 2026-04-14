Έλληνας πλήρωσε 326.000 ευρώ σε φόρους για να αγοράσει αυτό το αυτοκίνητο

Η Purosangue αποτελεί ορόσημο για τη Ferrari. Είναι το πρώτο τετράθυρο και τετραθέσιο μοντέλο μαζικής παραγωγής στην ιστορία της μάρκας, ένα αυτοκίνητο που από την πρώτη στιγμή της παρουσίασής του προκάλεσε έντονες συζητήσεις, καθώς έσπασε ένα από τα πιο «ιερά» στερεότυπα του κατασκευαστή από το Maranello.

Παρά τον διαφορετικό χαρακτήρα της, η ιταλική φίρμα φρόντισε να διατηρήσει αναλλοίωτο το DNA της τόσο σε επίπεδο επιδόσεων όσο και μηχανολογικής φιλοσοφίας. Κάτω από το καπό βρίσκεται ένας ατμοσφαιρικός V12 6,5 λίτρων (6.496cc) σε διάταξη mid-front, με απόδοση 715 ίππων στις 7.750 σ.α.λ. και ροπή 716 Nm στις 6.250 σ.α.λ., ενώ το όριο περιστροφής φτάνει τις 8.250 σ.α.λ. Πρόκειται για έναν από τους ισχυρότερους ατμοσφαιρικούς κινητήρες παραγωγής που κυκλοφορούν σήμερα.

Το αποτέλεσμα: 0–100 χλμ./ώρα σε 3,3 δευτερόλεπτα, 0–200 χλμ./ώρα σε 10,6 δευτερόλεπτα και τελική ταχύτητα που ξεπερνά τα 310 χλμ./ώρα.