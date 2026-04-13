CIA: Αν η καρδιά σου χτυπάει θα σε βρούμε

Ένα F-15E Strike Eagle της Αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας καταρρίφθηκε στη νοτιοδυτική Ιράν — νοτιοδυτικά της πόλης Ισφαχάν — την Παρασκευή, κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων στο πλαίσιο του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

Το διμελές πλήρωμα — πιλότος και αξιωματικός οπλικών συστημάτων (WSO) — εκτινάχθηκε. Ο πιλότος διασώθηκε αμέσως με ελικόπτερα, ενώ ο δεύτερος αξιωματικός παρέμενε αγνοούμενος, 200 μίλια μέσα στα εχθρικά εδάφη, οπλισμένος μόνο με μία χειροβομβίδα. Το F-15E ήταν το πρώτο αμερικανικό στρατιωτικό αεροσκάφος που καταρρίφθηκε εντός Ιράν από την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου, όταν ΗΠΑ και Ισραήλ εξαπέλυσαν αιφνιδιαστική επίθεση.

«Dude 44 Bravo»: 36 ώρες στο σκοτάδι

Ο αξιωματικός, γνωστός μόνο από το κωδικό όνομα «Dude 44 Bravo» και περιγραφόμενος από τον Τραμπ ως «συνταγματάρχης με μεγάλη εκτίμηση», εκπαιδευμένος στις τεχνικές επιβίωσης SERE (Survival, Evasion, Resistance, Escape), επέζησε επί 36 ώρες τουλάχιστον αποκρύπτοντας τη θέση του σε σχισμή βράχου στα ορεινά του νότιου Ιράν.





ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ





