Η πόλη της Ελλάδας με τον πιο μολυσμένο αέρα - Οι πιο μολυσμένες γειτονιές

Η IQAir, μία από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες παρακολούθησης ποιότητας αέρα παγκοσμίως, κυκλοφόρησε την 8η ετήσια έκθεσή της για την ποιότητα του αέρα το 2025, αναλύοντας δεδομένα από 9.446 πόλεις σε 143 χώρες. Η έκθεση αποκαλύπτει ότι μόλις το 14% των πόλεων παγκοσμίως πληρούν τις κατευθυντήριες οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τα PM2.5. Και η Ελλάδα δεν αποτελεί εξαίρεση.

Στην Ευρώπη, 23 χώρες κατέγραψαν αύξηση στις μέσες ετήσιες συγκεντρώσεις PM2.5 το 2025, ενώ 18 είδαν μείωση. Η Ελλάδα ανήκε στις χώρες που εμφάνισαν αύξηση άνω του 30%, αποδιδόμενη σε διασυνοριακό καπνό από πυρκαγιές στη Βόρεια Αμερική και σαχαρική σκόνη από την Αφρική. Αυτοί οι εξωτερικοί παράγοντες έρχονται να επιβαρύνουν μια κατάσταση που χρόνο με τον χρόνο επιδεινώνεται για ενδογενείς λόγους.